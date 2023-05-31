Дзюба: благодарю футбольного бога, что Хвича сбежал от Слуцкого
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отшутился на тему трансфера экс-футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи».
«До сих пор благодарю футбольного бога, что Хвича вовремя сбежал от Слуцкого. Не способен сантехник работать с алмазом», — сказал Дзюба в шоу «Ну так нельзя».
В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в 29 матчах за «Наполи» В Серии А отметился 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
Хвича Кварацхелия стал футболистом «Наполи» летом 2022 года. Неаполитанцы заплатили за грузинского полузащитника батумскому «Динамо» € 10 млн. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость грузина в € 85 млн.
Ранее Хвича выступал в России за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».