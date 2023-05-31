Сборная России образца 2008 года может провести ретроматч с «Зенитом»

В Российской футбольном союзе изучают вопрос об организации ретроматча с участием «Зенита» и сборной России образца 2008 года, сообщает «РБ Спорт».

Игра будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также в честь завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы.

Матч планируется провести в Санкт-Петербурге, пригласив к участию не только футболистов тех составов, но и главных тренеров, руководивших командами в 2008 году, Дика Адвоката и Гуса Хиддинка. Ориентировочная дата игры – 15 июня.