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Фёдор Смолов подписал новый контракт с «Динамо»

Нападающий Фёдор Смолов подписал новый контракт с «Динамо». Он будет действовать до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте.

Фёдор Смолов подписал новый контракт с «Динамо»
© чемпионат

Смолов вернулся в «Динамо», где он начинал свою карьеру, в январе 2022 года. С тех пор он провёл 46 матчей и отметился 19 голами и девятью передачами. В прошлом октябре он забил свой 100-й мяч в чемпионатах России и сейчас идёт на шестом месте в списке лучших бомбардиров в истории турнира (104 гола).

В составе бело-голубых Фёдор дважды становился бронзовым призёром чемпионата России. Также он является двукратным обладателем Кубка России (2018/2019, 2020/2021), Суперкубка страны (2019), дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2015/2016, 2016/2017) и признавался футболистом года по версии РФС (2016 и 2018). За сборную России он провёл 45 матчей и забил 16 голов.

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