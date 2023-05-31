Нападающий Фёдор Смолов подписал новый контракт с «Динамо». Он будет действовать до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте.

© чемпионат

Смолов вернулся в «Динамо», где он начинал свою карьеру, в январе 2022 года. С тех пор он провёл 46 матчей и отметился 19 голами и девятью передачами. В прошлом октябре он забил свой 100-й мяч в чемпионатах России и сейчас идёт на шестом месте в списке лучших бомбардиров в истории турнира (104 гола).