Моуринью впервые проиграл в финале еврокубков

Накануне состоялся финал Лиги Европы. В нём «Рома» уступила в серии пенальти «Севилье». В основное и дополнительное время команды отличились по разу.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью впервые не смог победить в еврокубковом финале. Ранее у него было пять побед: две с «Порту» и по одной в «Интере», «Манчестер Юнайтед» и «Роме».

Римский клуб завоевал право выступать в Лиге Европы благодаря прошлогодней победе в финале Лиги конференций.

«Севилья» теперь является семикратным победителем Кубка УЕФА/Лиги Европы. Испанская команда никогда не проигрывала в финале этого турнира. Она в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.