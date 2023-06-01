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Моуринью впервые проиграл в финале еврокубков

Накануне состоялся финал Лиги Европы. В нём «Рома» уступила в серии пенальти «Севилье». В основное и дополнительное время команды отличились по разу.

Моуринью впервые проиграл в финале еврокубков
© РИА Новости

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью впервые не смог победить в еврокубковом финале. Ранее у него было пять побед: две с «Порту» и по одной в «Интере», «Манчестер Юнайтед» и «Роме».

Римский клуб завоевал право выступать в Лиге Европы благодаря прошлогодней победе в финале Лиги конференций.

«Севилья» теперь является семикратным победителем Кубка УЕФА/Лиги Европы. Испанская команда никогда не проигрывала в финале этого турнира. Она в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что 60-летний португальский специалист может покинуть команду.

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