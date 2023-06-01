Защитник «Зенита» Ренан стал жертвой расизма на молодежном ЧМ

«Профили расистских пользователей социальных сетей уже зотмечены CBF и будут отправлены в местные суды и ФИФА с требованием о наказании. CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте», — говорится в сообщении.