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Защитник «Зенита» Ренан стал жертвой расизма на молодёжном чемпионате мира

Защитник «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан заявил, что столкнулся с расизмом после матча 1/8 финала с Тунисом (4:1) на молодёжном чемпионате мира.

Защитник «Зенита» Ренан стал жертвой расизма на молодежном ЧМ
© globallookpress.com

Ренан в социальных сетях выложил скрины с расистскими оскорблениями. Роберт получил красную карточку в конце второго тайма. Он покинул поле под свист болельщиков – турнир проходит в Аргентине.

В Бразильской конфедерации футбола (CBF) подали протест.

«Профили расистских пользователей социальных сетей уже зотмечены CBF и будут отправлены в местные суды и ФИФА с требованием о наказании. CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте», — говорится в сообщении.

Ренан пропустит четвертьфинальный матч с Израилем, который ранее выбил сборную Узбекистана.

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