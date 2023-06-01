Португальский тренер, оставшийся недовольным работой Тейлора, встретился с арбитром на парковке стадиона в Будапеште, где начал оскорблять судью. Моуринью сказал: «Ты чёртов позор, чёртов позор. Заткнись». После того как арбитр отошёл от португальца, чтобы сесть в машину, наставник «Ромы» подошёл к микроавтобусу и заявил: «Поздравляю, ты чёртов позор».