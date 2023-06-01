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«Наполи» заинтересован в Нагельсмане

«Наполи» продолжает поиски главного тренера, сообщает Tuttomercatoweb. Ранее стало известно, что Лучано Спаллетти после чемпионства покинет свой пост.

«Наполи» заинтересован в Нагельсмане
© Betassist.ru

Президент клуба Аурелио Де Лаурентиис пытается понять, сможет ли договориться с немецким специалистом Юлианом Нагельсманом, который ранее работал в «Баварии». Между сторонами был первоначальный контакт. Чтобы нанять Нагельсмана, «Баварии» нужно выплатить компенсацию в размере €11,5 млн.

Ранее из-за этой причины «Тоттенхэм» отказался от назначения Нагельсмана. Также сам тренер не захотел работать в «Челси» и ответил отказом.

Ранее «Наполи» пытался договориться с Луисом Энрике, который покинул сборную Испанию после чемпионата Европы. Поступившее предложение застопорило переговоры.

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