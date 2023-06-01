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Пейчинович: увольнение Сёмина из «Локомотива» — позор

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович раскритиковал бывшее руководство железнодорожников за решение уволить экс-наставника команды Юрия Сёмина. В мае 2020 года с легендарным специалистом не стали продлевать контракт, назначив на его место Марко Николича.

Экс-защитник «Локомотива»: увольнение Семина — позор
© Betassist

«После увольнения Сёмина я вообще перестал чему либо удивляться. Юрий Павлович — легенда клуба, а его уволили только потому, что кто то наверху так захотел. В историческом плане это вообще позор для «Локомотива».

Руководство приходит и уходит, а тренеров и игроков будут помнить и через 30–40 лет. Я говорю о Лоськове, Пашинине, Сёмине и других. Их имена ничем не уничтожить», — цитирует Пейчиновича «Матч ТВ».

Неманья Пейчинович выступал в «Локомотиве» с 2014 по 2018 год и помог железнодорожникам стать чемпионами России по итогам сезона-2017/2018.

Юрий Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 по 2020 год. Под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2017/2018), шесть раз завоёвывал Кубок страны, а также трижды становился обладателем Суперкубка России.

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