Экс-защитник «Локомотива»: увольнение Семина — позор

«После увольнения Сёмина я вообще перестал чему либо удивляться. Юрий Павлович — легенда клуба, а его уволили только потому, что кто то наверху так захотел. В историческом плане это вообще позор для «Локомотива».



Руководство приходит и уходит, а тренеров и игроков будут помнить и через 30–40 лет. Я говорю о Лоськове, Пашинине, Сёмине и других. Их имена ничем не уничтожить», — цитирует Пейчиновича «Матч ТВ».