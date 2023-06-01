Бывший защитник «Локомотива» объяснил разницу между футбольными чемпионатами Франции и России

Экс защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович считает, что число матчей в сезоне серьезно влияет на физическую форму игроков.

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Пейчинович выступал за такие клубы, как «Црвена Звезда», «Герта», «Ницца», «Локомотив», «Факел». Также у него 3 матча за сборную Сербии. В сентябре 2022 года 35 летний футболист завершил карьеру. В 2018 году Пейчинович в составе «Локомотива» выиграл чемпионат России.

— Во французской «Ницце» ты провел 100 матчей в Лиге 1, становился четвертым в чемпионате. Это лучшее время в карьере?

— Лучшее время карьеры, когда я завоевал чемпионство с «Локомотивом». Но во Франции моя форма была лучше, это правда. Я был моложе, плюс во Франции другой уровень футбола.

В России не так много игр, всего 30 за год. Если есть еврокубки (а ты редко проходишь дальше группы), это еще 6 игр. И все. Во Франции 38 матчей минимум, плюс Кубок, Лига Европы. За сезон выходит 45–50 матчей. Если работать в таком режиме 2–3 года, физически ты на другом уровне.

Когда матчей становится меньше, тяжело вернуться к прежней форме. На 2–3 й год чувствуешь, что сбавил.