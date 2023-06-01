Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить московское «Динамо» . Об этом сообщает«Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, кандидатура 52-летнего российского специалиста находится в шорт-листе московского «Динамо», находящегося в поисках нового главного тренера. Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин» — российский тренер покинул клуб Первой лиги в конце прошлого календарного года. За полгода до ухода из команды он вместе с казанцами вылетел из Российской Премьер-Лиги.