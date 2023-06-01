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Пейчинович: сербы любят Владимира Путина

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что сербские граждане уважают президента России Владимира Путина.

Экс-защитник "Локомотива" Пейчинович: сербы любят Владимира Путина
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«Мы любим всех, кто не делал нам ничего плохого. Русские являются для нас близким народом, нас многое связывает. И мы смотрим на вашего лидера, который олицетворяет Россию. Путин — ваш президент, поэтому мы тоже его любим.

Конечно, на фоне недавних событий есть люди, которые хотят, чтобы Сербия была с Европой. Но таких людей около 20 процентов», — цитирует Пейчиновича «Матч ТВ».

Напомним, Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год. В составе команды он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

В общей сложности Пейчинович провёл за «Локомотив» 114 матчей, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач.

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