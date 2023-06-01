Экс-защитник "Локомотива" Пейчинович: сербы любят Владимира Путина

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что сербские граждане уважают президента России Владимира Путина.
«Мы любим всех, кто не делал нам ничего плохого. Русские являются для нас близким народом, нас многое связывает. И мы смотрим на вашего лидера, который олицетворяет Россию. Путин — ваш президент, поэтому мы тоже его любим.
Конечно, на фоне недавних событий есть люди, которые хотят, чтобы Сербия была с Европой. Но таких людей около 20 процентов», — цитирует Пейчиновича «Матч ТВ».
Напомним, Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год. В составе команды он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.
В общей сложности Пейчинович провёл за «Локомотив» 114 матчей, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач.