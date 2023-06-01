Экс-защитник "Локомотива" Пейчинович: сербы любят Владимира Путина

«Мы любим всех, кто не делал нам ничего плохого. Русские являются для нас близким народом, нас многое связывает. И мы смотрим на вашего лидера, который олицетворяет Россию. Путин — ваш президент, поэтому мы тоже его любим.



Конечно, на фоне недавних событий есть люди, которые хотят, чтобы Сербия была с Европой. Но таких людей около 20 процентов», — цитирует Пейчиновича «Матч ТВ».