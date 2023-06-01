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Агент: Липпи мог возглавить «Спартак» в 2011 году. Сейчас его приезд в Россию невозможен

Футбольный агент Айтекин Эрайбакан, представляющий интересы известного тренера Марчелло Липпи, рассказал, что итальянский специалист мог возглавить «Спартак» в 2011 году. Также агент подчеркнул, что сейчас приезд Липпи в Россию невозможен, так как Марчелло завершил свою тренерскую карьеру.

Агент рассказал, что Марчелло Липпи мог возглавить «Спартак» в 2011 году
© РИА Новости

«Насколько знаю, у Марчелло был вариант возглавить «Спартак» в 2011 году, но не знаю, почему не получилось, — тогда не был его представителем. Но могу сказать точно: сейчас он уже закончил тренерскую карьеру и его приезд в Россию невозможен на данный момент», — приводит слова Эрайбакана Sport24.

Перед последним туром чемпионата страны «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. У команды Гильермо Абаскаля 54 очка — на одно очко меньше, чем у ЦСКА, который идёт вторым.

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