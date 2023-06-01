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Дзюба назвал количество прочитанных за последние три года книг

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал количество книг, которые он прочитал за последние три года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам игрока, их около 20.

«Хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно. Вот есть роман "Атлант расправил плечи", которым все гордятся, а я не смог его прочитать — для меня это говнище полнейшее», — заявил футболист.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год. По информации журналиста Ивана Карпова, футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

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