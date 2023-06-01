Дмитрий Булыкин: Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе

«Вряд ли «Динамо» всерьёз рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера. У Леонида Викторовича, по его собственным словам, всё очень хорошо получается в шоу-бизнесе. К тому же доходы там больше, чем в футболе. Думаю, Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.