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Булыкин: Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе – всё хорошо в шоу-бизнесе

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что бывшему наставнику ЦСКА и «Рубина» Леониду Слуцкому незачем возвращаться к тренерской работе.

Дмитрий Булыкин: Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе
© Чемпионат.com

«Вряд ли «Динамо» всерьёз рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера. У Леонида Викторовича, по его собственным словам, всё очень хорошо получается в шоу-бизнесе. К тому же доходы там больше, чем в футболе. Думаю, Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Леонида Слуцкого заинтересовано московское «Динамо», находящееся в поисках нового тренера после расставания с Синишей Йокановичем.

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