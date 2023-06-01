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Спаллетти – лучший тренер сезона в Европе по версии Goal. Гвардиола – 3-й, Хави – 5-й, Артета – 8-й

Лучано Спаллетти возглавил список лучших тренеров сезона в Европе.

Опубликован список лучших тренеров сезона в Европе
© Sports.ru

Goal.com составил рейтинг из 21 лучшего тренера. Оценивалось качество их работы в сезоне-2022/23.

Топ-21 тренер сезона в Европе по версии Goal.com:

21. Марко Розе, «РБ Лейпциг», третье место в Бундеслиге;

20. Раффаэле Палладино, «Монца», 10-е место в Серии А;

19. Гари О′Нил, «Борнмут», 15-е место в АПЛ;

18. Хагоба Аррасате, «Осасуна», 7-е место в Ла Лиге;

17. Кристиан Штрайх, «Фрайбург», 5-е место в Бундеслиге;

16. Хосе Луис Мендилибар, «Севилья», 11-е место в Ла Лиге, победа в Лиге Европы;

15. Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад», 4-е место в Ла Лиге;

14. Симоне Индзаги, «Интер», 3-е место в Серии А, финал Лиги чемпионов;

13. Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед», 3-е место в АПЛ;

12. Паскаль Гастьен, «Клермон», 8-е место в Лиге 1;

11. Эдди Хау, «Ньюкасл», 4-е место в АПЛ;

10. Унаи Эмери, «Астон Вилла», 7-е место в АПЛ;

9. Маурицио Сарри, «Лацио», 2-е место в Серии А;

8. Микель Артета, «Арсенал», 2-е место в АПЛ;

7. Роберто Де Дзерби, «Брайтон», 6-е место в АПЛ;

6. Урс Фишер, «Унион» Берлин, 4-е место в Бундеслиге;

5. Хави, «Барселона», победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании;

4. Арне Слот, «Фейеноорд», победа в чемпионате Нидерландов;

3. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити», победа в АПЛ, финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии;

2. Франк Эс, «Ланс», 2-е место в Лиге 1;

1. Лучано Спаллетти, «Наполи», победа в Серии А.

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