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"ПСЖ" объявил об уходе Лионеля Месси

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье заявил, что Лионель Месси покинет команду по окончании нынешнего сезона.

"ПСЖ" объявил об уходе Лионеля Месси
© Российская Газета

Месси попрощается с парижанами в матче последнего тура чемпионата Франции в субботу против "Клермона". По словам Галтье, он был счастлив работать с таким великим игроком.

"Для меня было большой честью тренировать лучшего футболиста в истории. В субботу Месси проведет свой последний поединок на "Парк де Пренс". Надеюсь, его встретят наилучшим образом. В первом сезоне Лео пришлось адаптироваться, а во втором он стал одним из лидеров. Считаю критику в его адрес абсолютно необоснованной", - отметил на пресс-конференции Галтье.

Уход Месси - не сюрприз для тех, кто пристально следит за карьерой аргентинца. Не секрет, что Лионель хочет вернуться в "Барселону". Скорее всего, уже на следующей неделе каталонцы сделают официальное предложение Месси, после чего им останется уладить последние детали перед подписанием контракта.

Напомним, что Лионель перешел в "ПСЖ" летом 2021 года в качестве свободного агента. За два года в Париже Месси дважды стал чемпионом Франции.

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