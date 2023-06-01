Бывший защитник «Локомотива» заявил о вере в предсказание Жириновского о США

Бывший защитник московского «Локомотива» серб Неманья Пейчинович выразил надежду на то, что слова российского политика Владимира Жириновского о закате США сбудутся и американцы «почувствуют ту боль, которую ощущали жители Сербии, когда их бомбили». Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

Неманья Пейчинович, который на протяжении своей карьеры выступал как за сербские, так и за российские клубы и в 2018 году в составе «Локомотива» выиграл чемпионат России, заявил, что внимательно следил за новостями и хорошо знаком с высказываниями умершего в прошлом году лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Ожидаю, что, как и говорил Жириновский, Америки в 2024–2025 годах не будет. В таком масштабе как сегодня. Если помните, он [Жириновский] предсказывал, что доллар не будет таким сильным. Послушайте его, он много умного говорил», - заметил футболист.

Он также подчеркнул, что готов взять попкорн и смотреть за закатом США по телевизору.

«Как они почувствуют ту боль, которую ощущали мы, когда нас бомбили и уничтожали. И самый соленый попкорн будет как сахар», - констатировал Неманья Пейчинович.