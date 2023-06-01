Полузащитник Флорентин: стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов»

«В Аргентине тоже есть стадионы, расположенные как арена «Оренбурга» — не в центре города. Мне наш дом очень нравится.



Стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов», потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: «Оренбург» — «кладбище слонов», — приводит слова Флорентина «РБ Спорт».