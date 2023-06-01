Сербский футболист признался в любви к Путину

"Мы любим всех, кто не сделал нам ничего плохого. Русские — близкий для нас народ, нас многое связывает: религия, язык, письмо. Мы почти одно. И мы смотрим, кто у вас лидер. Этот лидер для нас означает Россию. Путин - ваш президент, поэтому мы тоже его любим", — сказал Пейчинович.