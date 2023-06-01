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Экс-футболист "Локомотива" Пейчинович рассказал о любви сербов к Путину

Бывший защитник московского "Локомотива" Неманья Пейчинович рассказал об отношении сербов к России и ее президенту Владимиру Путину. Его слова передает "Матч ТВ".

Сербский футболист признался в любви к Путину
© Газета.Ru

"Мы любим всех, кто не сделал нам ничего плохого. Русские — близкий для нас народ, нас многое связывает: религия, язык, письмо. Мы почти одно. И мы смотрим, кто у вас лидер. Этот лидер для нас означает Россию. Путин - ваш президент, поэтому мы тоже его любим", — сказал Пейчинович.

Пейчинович защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2018 год. Последним клубом сербского защитника был воронежский "Факел", который в сезоне-2021/2022 выступал в Первой лиге. Сейчас команда играет в РПЛ. Также он выступал за сербский "Вождовац", китайский "Чанчунь Ятай", французскую "Ниццу" и немецкую "Герту".

Ранее бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин выразил уверенность в том, что Россия со временем должна донести до Запада свою позицию.

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