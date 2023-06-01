Бабаев рассказал, сколько ЦСКА получал за участие в Лиге чемпионов

«Исходя из нашего опыта профессионального футбольного клуба, который отличается от массового спорта, футбол столкнулся с затруднениями, связанными с политическими моментами. Универсального ответа, как вернуть все на прежние места, нет. Как раньше не будет, скорее всего, нужно это принять. У ЦСКА стадия отрицания, гнева и принятия заняла около полугода. Для любого спортсмена участие в международных турнирах закладывается с детско юношеского уровня. И когда мотивация снижается, развитие замедляется. Есть и объективные сложности из за экономических вопросов. Участие российских клубов в еврокубках влияло на их бюджеты. ЦСКА за участие в Лиге чемпионов мог гарантированно иметь в год 25 миллионов евро, это только за участие. Это достаточно существенная часть бюджета. Дальше — бойкот европейских клубов, в том числе по трансферным контрактам. Ряд таких клубов отказываются выполнять свои обязательства. К нашему большому удивлению, ФИФА обязывает их исполнить обязательства, но клубы прикрываются санкциями, наложенными на российские юридические лица. В качестве вишенки на торте ФИФА приняла беспрецедентное решение, когда любой иностранный футболист мог приостановить контракт и уехать безвозмездно в другой клуб. В нашей команде так сделали два футболиста», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».