Российский агент: Месси откажется от крупного контракта ради возвращения в «Барселону»

— Я считаю, что он вернется в «Барселону». Саудовская Аравия? Туда поедут Модрич и Бензема. Полтора миллиарда, которые предложили Месси, — это хорошо, но Лионель выберет «Барселону». У него денег столько, что он их не истратит.



Что значит: оставил след в «ПСЖ»? Команда выиграла чемпионат. Более того, он сосредоточился на игре, и смена обстановки немного его встряхнула. После чего он со своей командой выиграл чемпионат мира в Катаре, — цитирует Селюка Vprognoze.ru.