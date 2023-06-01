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Селюк объяснил, почему Месси откажется от крупного контракта ради возвращения в «Барселону»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Российский агент: Месси откажется от крупного контракта ради возвращения в «Барселону»
© Матч ТВ

Ранее стало известно о том, что чемпион мира в составе сборной Аргентины покинет французский клуб по окончании текущего сезона.

— Я считаю, что он вернется в «Барселону». Саудовская Аравия? Туда поедут Модрич и Бензема. Полтора миллиарда, которые предложили Месси, — это хорошо, но Лионель выберет «Барселону». У него денег столько, что он их не истратит.

Что значит: оставил след в «ПСЖ»? Команда выиграла чемпионат. Более того, он сосредоточился на игре, и смена обстановки немного его встряхнула. После чего он со своей командой выиграл чемпионат мира в Катаре, — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

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