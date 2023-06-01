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The Athletic: полузащитник "Реала" Асенсио согласовал долгосрочный контракт с "ПСЖ"

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио продолжит карьеру в составе чемпиона Франции "ПСЖ".

Полузащитник "Реала" Асенсио согласовал долгосрочный контракт с ПСЖ
© Rusfootball

Как утверждает источник, 27-летний испанец согласовал многолетний контракт с парижанами. Асенсио покинет "Сантьяго Бернабеу" в качестве свободного агента и достанется "ПСЖ" бесплатно. Дело в том, что в июне у полузащитника сборной Испании истекает соглашение с Королевским клубом. Ранее Асенсио оповестил руководство "сливочных" о желании сменить обстановку и отказался пролонгировать сотрудничество с полуфиналистом Лиги чемпионов.

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