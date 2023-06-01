Полузащитник "Реала" Асенсио согласовал долгосрочный контракт с ПСЖ

Как утверждает источник, 27-летний испанец согласовал многолетний контракт с парижанами. Асенсио покинет "Сантьяго Бернабеу" в качестве свободного агента и достанется "ПСЖ" бесплатно. Дело в том, что в июне у полузащитника сборной Испании истекает соглашение с Королевским клубом. Ранее Асенсио оповестил руководство "сливочных" о желании сменить обстановку и отказался пролонгировать сотрудничество с полуфиналистом Лиги чемпионов.