На молодежном ЧМ по футболу определились все пары 1/4 финала

На молодежном чемпионате мира по футболу определились все пары 1/4 финала
На молодежном чемпионате мира по футболу, который проходит в Аргентине, стали известны все четвертьфинальные пары.
Южная Корея обыграла Эквадор в 1/8 финала со счетом 3:2 и стала последней сборной, вышедшей в четвертьфинал турнира.
Четвертьфинальные пары МЧМ-2023:
Колумбия — Италия
Южная Корея — Нигерия
США — Уругвай
Израиль — Бразилия
Матчи чемпионата мира по футболу среди молодежных команд проходят в прямом эфире «Матч ТВ». Главные игры турнира транслируются на федеральном и тематическом канале «Футбол 3».