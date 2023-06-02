На молодежном ЧМ по футболу определились все пары 1/4 финала

На молодежном чемпионате мира по футболу, который проходит в Аргентине, стали известны все четвертьфинальные пары.

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Южная Корея обыграла Эквадор в 1/8 финала со счетом 3:2 и стала последней сборной, вышедшей в четвертьфинал турнира.

Четвертьфинальные пары МЧМ-2023:

Колумбия — Италия

Южная Корея — Нигерия

США — Уругвай

Израиль — Бразилия