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На молодежном чемпионате мира по футболу определились все пары 1/4 финала

На молодежном чемпионате мира по футболу, который проходит в Аргентине, стали известны все четвертьфинальные пары.

На молодежном ЧМ по футболу определились все пары 1/4 финала
© Матч ТВ

Южная Корея обыграла Эквадор в 1/8 финала со счетом 3:2 и стала последней сборной, вышедшей в четвертьфинал турнира.

Четвертьфинальные пары МЧМ-2023:

Колумбия — Италия

Южная Корея — Нигерия

США — Уругвай

Израиль — Бразилия

Матчи чемпионата мира по футболу среди молодежных команд проходят в прямом эфире «Матч ТВ». Главные игры турнира транслируются на федеральном и тематическом канале «Футбол 3».

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