Впервые в клубе АПЛ главным тренером назначили женщину

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брентфорд» назначил Лидию Бедфорд на пост главного тренера юношеской команды. Об этом сообщает пресс-служба «Брентфорда».

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Как отмечает «Би-би-си», Бедфорд стала первой женщиной, которая заняла должность главного тренера в системе клуба АПЛ. Помогать ей будет Джон-Пол Питтман.

В минувшем сезоне-2022/23 «Брентфорд» набрал 59 очков и занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

До этого 35-летняя Бедфорд работала тренером-ассистентом в штабе женской команды лондонского «Арсенала». Она начала свою тренерскую карьеру в 2008 году и получила лицензию UEFA Pro в 2019-м. С успехом отработала в женской команде «Лестер Сити» до осени 2022.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона чемпионата Англии.