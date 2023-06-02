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Бедфорд стала первой женщиной, занявшей пост главного тренера в системе клуба АПЛ

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брентфорд» назначил Лидию Бедфорд на пост главного тренера юношеской команды. Об этом сообщает пресс-служба «Брентфорда».

Впервые в клубе АПЛ главным тренером назначили женщину
© Газета.Ru

Как отмечает «Би-би-си», Бедфорд стала первой женщиной, которая заняла должность главного тренера в системе клуба АПЛ. Помогать ей будет Джон-Пол Питтман.

В минувшем сезоне-2022/23 «Брентфорд» набрал 59 очков и занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

До этого 35-летняя Бедфорд работала тренером-ассистентом в штабе женской команды лондонского «Арсенала». Она начала свою тренерскую карьеру в 2008 году и получила лицензию UEFA Pro в 2019-м. С успехом отработала в женской команде «Лестер Сити» до осени 2022.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона чемпионата Англии.

20 мая подопечные испанского специалиста досрочно стали чемпионами Английской премьер-лиги. Для «горожан» эта победа в чемпионате стала девятой в истории и третьей подряд.

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