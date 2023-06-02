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Футбольный арбитр Марчиняк заявил, что не имеет отношения к националистической партии

Футбольный арбитр Шимон Марчиняк опроверг заявления о причастности к польской националистической партии "Конфедерация" и высказался против расизма. Об этом он написал в пятницу в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Арбитр Марчиняк отрицает свою причастность к националистической партии
© globallookpress.com

1 июня польская газета Przeglad Sportowy сообщила, что Марчиняк, который получил назначение главным арбитром на финальный матч Лиги чемпионов между итальянским "Интером" и английским "Манчестер Сити", посетил мероприятие, организованное одним из лидеров националистической польской партии "Конфедерация" Славомиром Ментценом. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в комментарии для Przeglad Sportowy сообщила, что организация считает неприемлемыми ценности, продвигаемые партией.

"В связи с заявлениями средств массовой информации я заявляю, что никогда не поддерживал какую-либо политическую партию или отдельного политика, - написал Марчиняк. - Я решительно отстраняюсь от любых радикальных, расистских или антисемитских взглядов, заявлений или действий и демонстрировал это на матчах, на которых работал".

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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