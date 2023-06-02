Арбитр Марчиняк отрицает свою причастность к националистической партии

"В связи с заявлениями средств массовой информации я заявляю, что никогда не поддерживал какую-либо политическую партию или отдельного политика, - написал Марчиняк. - Я решительно отстраняюсь от любых радикальных, расистских или антисемитских взглядов, заявлений или действий и демонстрировал это на матчах, на которых работал".