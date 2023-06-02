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Хави рассказал, как хотел бы использовать Месси в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как хотел бы использовать нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси в случае его возможного возвращения в каталонский клуб.

Тренер Хави рассказал, как хотел бы использовать Месси в «Барселоне»
© Чемпионат.com

«В какой роли я вижу Месси в «Барселоне»? Он может адаптироваться к игре на многих позициях, он может играть как вингер, как полузащитник, как ложная девятка, где он играл всю свою жизнь. В конце концов, необходимо найти для него наиболее естественную позицию, чтобы улучшить его игру, но я вижу, что он может помочь нам, я думаю, что нам не хватает таланта в финальной трети, а Лео всегда поможет вам в этом», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» считается одним из претендентов на подписание Месси, у которого в конце июня завершается контракт с «ПСЖ».

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