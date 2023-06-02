Месси примет решение о своем будущем на следующей неделе

— Я уже много раз говорил, что двери для Месси в этом клубе всегда открыты. Я знаю, что он нам поможет. Месси определится со своим будущим на следующей неделе. Он знает, что мы готовы видеть его в клубе. Ничего не изменилось. Мы хотим, чтобы он был в «Барселоне». Решение в итоге будет за ним. Я готов включить его в нашу систему игры, — цитирует Хави Mundo Deportivo.