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Месси примет решение о своем будущем на следующей неделе, заявил тренер «Барселоны» Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что нападающий «Пари Сен Жермен» Лионель Месси определится со своим будущим на следующей неделе.

Месси примет решение о своем будущем на следующей неделе
© РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении Месси в «Барселону». Также сообщалось, что саудовский клуб «Аль Хиляль» хочет подписать контракт с 35 летним аргентинцем, предложив ему рекордную заработную плату в истории футбола — 1,2 миллиарда за два года.

— Я уже много раз говорил, что двери для Месси в этом клубе всегда открыты. Я знаю, что он нам поможет. Месси определится со своим будущим на следующей неделе. Он знает, что мы готовы видеть его в клубе. Ничего не изменилось. Мы хотим, чтобы он был в «Барселоне». Решение в итоге будет за ним. Я готов включить его в нашу систему игры, — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

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