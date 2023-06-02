Месси примет решение о своем будущем на следующей неделе, заявил тренер «Барселоны» Хави
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что нападающий «Пари Сен Жермен» Лионель Месси определится со своим будущим на следующей неделе.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении Месси в «Барселону». Также сообщалось, что саудовский клуб «Аль Хиляль» хочет подписать контракт с 35 летним аргентинцем, предложив ему рекордную заработную плату в истории футбола — 1,2 миллиарда за два года.
— Я уже много раз говорил, что двери для Месси в этом клубе всегда открыты. Я знаю, что он нам поможет. Месси определится со своим будущим на следующей неделе. Он знает, что мы готовы видеть его в клубе. Ничего не изменилось. Мы хотим, чтобы он был в «Барселоне». Решение в итоге будет за ним. Я готов включить его в нашу систему игры, — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.