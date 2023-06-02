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Андрей Канчельскис: 80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о зарплатах российских футболистов.

Канчельскис: 80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают
© Чемпионат.com

«Как устроены зарплаты в российском футболе — просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает. О чём им думать на футбольном поле? Что доказывать? Некоторые к 23-м годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются.

80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно? У всех российских футболистов предусмотрена надбавка за паспорт, потому что действует лимит на легионеров. Все это не способствует развитию футбола в стране, поэтому уровень игры падает с каждым годом все сильнее», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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