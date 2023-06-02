Мостовой: не вижу «Спартак» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

«На данный момент не вижу фаворитом «Спартак» с учётом того, что у «Крыльев» многое стоит на кону. Если бы матч в Москве, то ситуация была бы другой. Но матч будет в Самаре, плюс мы видели матч «Спартака» с «Пари НН».



Больше склоняюсь к ничейному результату. Однако в последних турах происходит много непонятного. Кто знал, что «Спартак» не обыграет «Пари НН»? — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.