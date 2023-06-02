В «Спартаке» ответили на слова футболиста ЦСКА об уханье Соболева

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова защитника ЦСКА Виллиана Роши, который обвинил форварда красно-белых Александра Соболева в провокациях во время матча команд в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Бразильский игрок армейского клуба ранее заявил, что Соболев, помимо неприличного жеста, всю игру издавал уханья.

Напомним, что на 67-й минуте игры форвард «Спартака» получил красную карточку за то, что схватил себя за пах перед Виллианом Рошей. Позже защитник ЦСКА также был удален за аналогичный жест, пытаясь показать арбитру Сергею Карасеву, что сделал спартаковец.

«Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию. Мы сейчас сконцентрированы на «Крыльях». Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла», — сказал Зеленов РБК.

24 мая Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрела инцидент и наказала Соболева дисквалификацией сроком на четыре игры, а также отменила красную карточку, показанную Роше.