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Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов выбрал лучших игроков и тренеров чемпионата России

Бывший тренер вратарей московского футбольного клуба ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших игроков и тренеров сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Экс-тренер ЦСКА назвал топ-3 лучших футболистов и тренеров РПЛ
© РИА Новости

«Лучшие футболисты: Иван Обляков, Квинси Промес и Малком. Тренеры: Владимир Федотов, Сергей Ташуев, Сергей Семак», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

Также специалист назвал воронежский «Факел», «Оренбург» и грозненский «Ахмат» в числе команд, которые превзошли ожидания.

Сегодня, 3 июня, пройдут матчи заключительного тура чемпионата России. Все игры начнутся в 17.00 по московскому времени.

Уже известен чемпион РПЛ, им стал петербургский «Зенит». Также известны команды, напрямую вылетающие в Первую лигу — подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо».

Ранее спортивный юрист Дмитрий Кигинько рассказал об интересе к полузащитнику московского «Динамо» Денису Макарову со стороны иностранных клубов.

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