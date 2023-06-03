Экс-тренер ЦСКА назвал топ-3 лучших футболистов и тренеров РПЛ

Бывший тренер вратарей московского футбольного клуба ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших игроков и тренеров сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Лучшие футболисты: Иван Обляков, Квинси Промес и Малком. Тренеры: Владимир Федотов, Сергей Ташуев, Сергей Семак», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».
Также специалист назвал воронежский «Факел», «Оренбург» и грозненский «Ахмат» в числе команд, которые превзошли ожидания.
Сегодня, 3 июня, пройдут матчи заключительного тура чемпионата России. Все игры начнутся в 17.00 по московскому времени.
Уже известен чемпион РПЛ, им стал петербургский «Зенит». Также известны команды, напрямую вылетающие в Первую лигу — подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо».
Ранее спортивный юрист Дмитрий Кигинько рассказал об интересе к полузащитнику московского «Динамо» Денису Макарову со стороны иностранных клубов.