Месси выйдет с первых минут в последнем матче за «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч 38 го тура чемпионата Франции по футболу против «Клермона».
Полностью состав парижан на игру выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Эль Шабай Битшиабу, Марко Верратти, Данилу Перейра, Витинья, Уоррен Заир Эмери, Лионель Месси, Уго Экитике, Килиан Мбаппе.
Ранее в субботу «Пари Сен Жермен» объявил, что Месси покинет клуб по окончании сезона. В составе французской команды 35 летний аргентинец провел 78 матчей, забил 32 гола и сделал 35 результативных передач.
Встреча «ПСЖ» — «Клермон» начнется в 22:00 мск.