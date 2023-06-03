Месси выйдет с первых минут в последнем матче за «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч 38 го тура чемпионата Франции по футболу против «Клермона».

Ранее в субботу «Пари Сен Жермен» объявил, что Месси покинет клуб по окончании сезона. В составе французской команды 35 летний аргентинец провел 78 матчей, забил 32 гола и сделал 35 результативных передач.