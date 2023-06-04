Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема покинет "Реал"
Французский нападающий Карим Бензема после окончания нынешнего сезона уйдет из мадридского "Реала". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба мадридского клуба
"Клуб и наш капитан Карим Бен Бензема достигли договоренности о завершении его блестящего и незабываемого периода в качестве игрока "Реала". Мы благодарны тому, кто уже стал одной из величайших легенд клуба", - говорится в сообщении.
35-летний француз выступает за "Реал" с 2009 года. Пять раз в составе мадридцев он выигрывал Лигу чемпионов. В прошлом году Бензема стал обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту мира.
Ранее "Реал" уже объявил об уходе бельгийского полузащитника Эдена Азара и испанца Марко Асенсио.