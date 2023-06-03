Лионель Месси объявил об уходе из "ПСЖ"

Аргентинский футболист Лионель Месси объявил о том, что покидает "ПСЖ".

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- Я рад, что у меня была возможность представлять "ПСЖ". Мне нравилось играть за эту команду рядом со столь классными футболистам. Хочу поблагодарить клуб за великолепный опыт игры в Париже. – приводит комментарий Месси ESPN.

Новоиспеченный чемпион мира Лионель Месси переехал в Париж летом 2021 года. В майке парижского коллектива аргентинец сыграл 74 игры. За этот отрезок футболист смог забить 32 гола и оформить 35 ассистентских действий. В этом сезоне воспитанник "Барселоны" записал в свой актив 21+20 по системе гол плюс пас в 40 поединках.