Лионель Месси объявил об уходе из "ПСЖ"
Аргентинский футболист Лионель Месси объявил о том, что покидает "ПСЖ".
- Я рад, что у меня была возможность представлять "ПСЖ". Мне нравилось играть за эту команду рядом со столь классными футболистам. Хочу поблагодарить клуб за великолепный опыт игры в Париже. – приводит комментарий Месси ESPN.
Новоиспеченный чемпион мира Лионель Месси переехал в Париж летом 2021 года. В майке парижского коллектива аргентинец сыграл 74 игры. За этот отрезок футболист смог забить 32 гола и оформить 35 ассистентских действий. В этом сезоне воспитанник "Барселоны" записал в свой актив 21+20 по системе гол плюс пас в 40 поединках.
В составе французского гранда аргентинец дважды выиграл национальное первенство. В данный момент будущее Месси неизвестно. СМИ все чаще связывают игрока с саудовским "Аль-Хилялем", который готов сделать игрока самым высокооплачиваемым игроком мира. Также наставник "Барселоны" Хави заявляет о желании видеть Лионеля в свой команде.