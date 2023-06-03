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Лионель Месси объявил об уходе из "ПСЖ"

Аргентинский футболист Лионель Месси объявил о том, что покидает "ПСЖ".

Лионель Месси объявил об уходе из "ПСЖ"
© Rusfootball

- Я рад, что у меня была возможность представлять "ПСЖ". Мне нравилось играть за эту команду рядом со столь классными футболистам. Хочу поблагодарить клуб за великолепный опыт игры в Париже. – приводит комментарий Месси ESPN.

Новоиспеченный чемпион мира Лионель Месси переехал в Париж летом 2021 года. В майке парижского коллектива аргентинец сыграл 74 игры. За этот отрезок футболист смог забить 32 гола и оформить 35 ассистентских действий. В этом сезоне воспитанник "Барселоны" записал в свой актив 21+20 по системе гол плюс пас в 40 поединках.

В составе французского гранда аргентинец дважды выиграл национальное первенство. В данный момент будущее Месси неизвестно. СМИ все чаще связывают игрока с саудовским "Аль-Хилялем", который готов сделать игрока самым высокооплачиваемым игроком мира. Также наставник "Барселоны" Хави заявляет о желании видеть Лионеля в свой команде.

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