$80.88-0.0987.10+0.52

ESPN удалил сообщение аргентинского футболиста Месси об уходе из "ПСЖ"

Издание ESPN опубликовало интервью с аргентинским нападающим "Пари Сен-Жермен", но позже удалило его. В интервью Месси сообщил, что покинет французский клуб по окончании сезона.

ESPN удалил сообщение со словами Месси о прощании с «ПСЖ»
© Газета.Ru

1 июня главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье сказал, что матч с "Клермоном" будет для 35-летнего форварда последним на "Парк де Пренс". Это было воспринято как подтверждение ухода аргентинца из клуба. Однако позже парижский клуб заявил, что Галтье недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. Он перешел в "ПСЖ" в 2021 году. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону".

В нынешнем сезоне Лиги 1 аргентинец принял участие в 31 матче, в которых забил 16 мячей и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Месси в €45 млн.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что чемпион мира может продолжить карьеру в саудовском "Аль-Хиляле", "Барселоне" или "Интер Майами".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий