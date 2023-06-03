ESPN удалил сообщение со словами Месси о прощании с «ПСЖ»

Издание ESPN опубликовало интервью с аргентинским нападающим "Пари Сен-Жермен", но позже удалило его. В интервью Месси сообщил, что покинет французский клуб по окончании сезона.

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1 июня главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье сказал, что матч с "Клермоном" будет для 35-летнего форварда последним на "Парк де Пренс". Это было воспринято как подтверждение ухода аргентинца из клуба. Однако позже парижский клуб заявил, что Галтье недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. Он перешел в "ПСЖ" в 2021 году. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону".

В нынешнем сезоне Лиги 1 аргентинец принял участие в 31 матче, в которых забил 16 мячей и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Месси в €45 млн.