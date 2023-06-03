Роналду получил право влиять на трансферы «Аль-Насра»

AS: Роналду в "Аль-Насре" наделили правами управлять трансферами клуба
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил право влиять на трансферы своей команды. Об этом сообщает AS.
По информации источника, саудовский клуб хочет, чтобы португальца окружали игроки, которые ему нравятся. Теперь его слово будет решающим в трансферной политике клуба.
38-летний португалец стал игроком "Аль-Насра" 2 января из английского "Манчестер Юнайтед". По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год.
В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также португалец выступал за лиссабонский "Спортинг", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
Ранее Криштиану Роналду обратился к фанатам клуба.