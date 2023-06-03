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AS: Роналду в "Аль-Насре" наделили правами управлять трансферами клуба

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил право влиять на трансферы своей команды. Об этом сообщает AS.

Роналду получил право влиять на трансферы «Аль-Насра»
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По информации источника, саудовский клуб хочет, чтобы португальца окружали игроки, которые ему нравятся. Теперь его слово будет решающим в трансферной политике клуба.

38-летний португалец стал игроком "Аль-Насра" 2 января из английского "Манчестер Юнайтед". По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также португалец выступал за лиссабонский "Спортинг", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Ранее Криштиану Роналду обратился к фанатам клуба.

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