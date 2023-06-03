Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/2023

Форвард «Зенита» Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2022/2023. В течение розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах. Отметим, что Малком забил 21 мяч с игры и только два с пенальти.