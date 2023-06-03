$80.88-0.0987.10+0.52

Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/2023

Форвард «Зенита» Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2022/2023. В течение розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах. Отметим, что Малком забил 21 мяч с игры и только два с пенальти.

Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/2023
© Чемпионат.com

ТОП-5 лучших бомбардиров по итогам чемпионата выглядит следующим образом:

1. Малком («Зенит») — 23 гола (два с пенальти);

2. Квинси Промес («Спартак») — 20 голов (три с пенальти);

3. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 19 голов (шесть с пенальти);

4. Владимир Писарский («Оренбург» и «Крылья Советов») — 14 голов (два с пенальти);

4. Джон Кордоба («Краснодар») — 14 голов;

5. Александр Соболев («Спартак») — 13 голов (два с пенальти).

Отметим, что впервые за 29 лет сразу двум футболистам покорилась отметка в 20+ голов за сезон РПЛ.

Недавно стало известно, что Малком впервые получил вызов в главную сборную Бразилии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий