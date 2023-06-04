Семак ответил на вопрос, кто покинет «Зенит»

«Можно ли назвать фамилии игроков, которые покинут «Зенит»? Контракт закончился только у Далера Кузяева. Остальные игроки все на контрактах. Мы насильно никого не держим. Если будут интересные предложения для любого из игроков и эти предложения будут устраивать клуб, конечно, мы их будем рассматривать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».