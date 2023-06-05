$80.88-0.0987.10+0.52

Сборная России опубликовала фото Ибрагимовича с Игнашевичем после завершения карьеры шведа

В сборной России по футболу отреагировали на завершение карьеры шведского нападающего Златана Ибрагимовича, опубликовав его фото в борьбе с российским защитником Сергеем Игнашевичем.

Сборная России опубликовала фото Ибрагимовича с Игнашевичем после завершения карьеры шведа
© Чемпионат.com

«Златан! Великий футболист, отличная карьера», — написано в телеграм-канале сборной России.

Последним местом карьеры Ибрагимовича был «Милан». Всего шведский форвард провёл в итальянском клубе суммарно пять лет с 2010 по 2012 год и с 2020-го по 2023-й. За «Милан» нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне на счету форварда четыре матча в чемпионате Италии, в которых он забил один гол.

В составе сборной Швеции Ибрагимович провёл 122 матча, в которых записал в свой актив 62 гола.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий