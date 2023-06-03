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РФС утвердил даты проведения стыковых матчей за право выступить в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил утвержденные даты и время начала стыковых матчей за право выступить в Российской премьер лиге (РПЛ) в следующем сезоне, сообщает пресс служба РФС.

РФС утвердил даты проведения стыковых матчей за право выступить в РПЛ
© Матч ТВ

В переходных матчах сыграют нижегородский «ПАРИ НН» (13 е место в РПЛ), воронежский «Факел» (14 е место в РПЛ), красноярский «Енисей» (четвертое место в МЕЛБЕТ Первой Лиге) и московская «Родина» (пятое место в Первой лиге). «Факел» поборется с красноярским «Енисеем», соперником «ПАРИ НН» станет «Родина».

Точное расписание матчей (время начала по Москве): 7 июня (среда) 15:00 «Енисей» — «Факел» 18:00 «Родина» — «ПАРИ НН» 10 июня (суббота) 14:30 «ПАРИ НН» — «Родина» 17:30 «Факел» — «Енисей».

Ранее РФС сообщал, что матчи пройдут 6 и 9 июня.

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