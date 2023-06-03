Фанаты освистали Месси во время его заключительного матча за ПСЖ

Форвард вышел в стартовом составе на встречу с «Клермоном» на стадионе парижан в рамках 38-го тура чемпионата Франции. На момент написания заметки игра продолжается. Гости ведут со счетом 1:0.

Ранее 3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. «Клуб хотел бы сердечно поблагодарить семикратного обладателя "Золотого мяча", выигравшего в красно-синих цветах Суперкубок Франции и два национальных чемпионата», — сказано в заявлении команды.

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.