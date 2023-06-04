«ПСЖ» проиграл «Клермону» в последнем матче Месси за парижан

Сегодня, 3 июня, на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 38-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Клермоном». Подопечные Кристофа Галтье потерпели поражение – 2:3.

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Уже к 21-й минуте парижане вели в два мяча, отличились покидающий клуб Серхио Рамос и Килиан Мбаппе.

Ещё до перерыва «Клермон» успел сравнять счёт, постарались Жоан Гастьен и Мехди Зеффан. Победу гостям принёс точный удар Грежона Кьэ, который в первом тайме не реализовал пенальти.

Подчеркнём, что этот матч стал последним для нападающего Лионеля Месси в Париже. Ранее сообщалось, что аргентинец покинет «ПСЖ».