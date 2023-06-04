Семак повторил рекорд по числу побед в качестве главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак повторил рекорд Павла Садырина по количеству побед в качестве главного тренера команды из Санкт Петербурга, сообщает «Матч ТВ».

В субботу петербуржцы выиграли у «Факела» со счётом 1:0 в 30-м туре чемпионата России. Эта победа стала для Семака 125 й на посту главного тренера команды в 208 матчах. Столько же выигрышей у Павла Садырина, но для них специалисту потребовалось провести 262 игры.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года, под его руководством команда пять раз завоевывала титул чемпиона России, один раз выиграла Кубок страны и три раза Суперкубок.