"Интер Майами" предложил контракт Месси

Финансовые условия соглашения не раскрываются, но известно, что срок соглашения рассчитан на три года, а зарплата игрока названа "разумной". Ранее сообщалось, что речь идет о сумме около 200 миллионов долларов.

35-летний Месси покинул "ПСЖ", за который выступал два года. Пока игрок не назвал, где продолжит карьеру. Сам он хотел бы вернуться в "Барселону". Также в услугах Месси крайне заинтересован клуб "Аль-Хиляль" из Саудовский Аравии, который готов заплатить игроку 1,2 миллиарда евро за два года.