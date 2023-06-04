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"Интер Майами" предложил контракт Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает Marca, выступающий в этой лиге клуб "Интер Майами" предложил игроку контракт.

"Интер Майами" предложил контракт Месси
© Российская Газета

Финансовые условия соглашения не раскрываются, но известно, что срок соглашения рассчитан на три года, а зарплата игрока названа "разумной". Ранее сообщалось, что речь идет о сумме около 200 миллионов долларов.

35-летний Месси покинул "ПСЖ", за который выступал два года. Пока игрок не назвал, где продолжит карьеру. Сам он хотел бы вернуться в "Барселону". Также в услугах Месси крайне заинтересован клуб "Аль-Хиляль" из Саудовский Аравии, который готов заплатить игроку 1,2 миллиарда евро за два года.

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