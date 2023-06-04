Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим игроком сезона Лиги 1 по версии WhoScored, которые на своем сайте опубликовали символическую сборную сезона.

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Рейтинг Месси в рамках этой сборной – 8.3, на втором месте – Килиан Мбаппе, у него рейтинг 7.8. Это два единственных игрока ПСЖ, которые попали в символическую сборную.

За сезон-2022/2023 Месси сыграл в 32 матчах, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Он играет в ПСЖ с сезона-2021/2022, до этого Месси провел 17 сезонов в «Барселоне».