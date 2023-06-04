Главный тренер «Факела» Евсеев попросил не умничать журналиста

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев попросил не умничать журналиста, который пошутил о недавних словах специалиста об иноагентах, сказанных после матча с московским «Локомотивом».

После поединка с железнодорожниками специалист отказался отвечать на вопрос журналиста немецкого издания Kicker, заявив, что не разговаривает с иноагентами.

На пресс-конференции после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» журналист, задавая вопрос, сказал: «Второго гражданства, счетов за границей не имею».

Евсеев сразу перебил представителя СМИ, сказав: «Умничать не надо, молодой человек. А то нам еще в Красноярск ехать, не успею ответить».

«Факел» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 0:1 и занял 14-е место в итоговой таблице РПЛ. Воронежская команда примет участие в стыковых матчах с клубами Первой лиги за право выступить в высшем дивизионе в сезоне-2023/24.