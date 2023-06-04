«Реал» объявил об уходе Бензема

«Реал» объявил о решении Карима Бензема покинуть клуб этим летом.

Ранее стало известно, что 35-летний форвард получил предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Сообщалось, что в новом клубе француз заработает 200 млн евро за 2 года.

Карим – воспитанник «Лиона». Он перешел в «Реал» в 2009 году и за 14 лет в клубе завоевал 25 трофеев (делит рекорд с Марсело), в том числе он 5 раз выиграл Лигу чемпионов и 4 раза – Ла Лигу. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч».

Бензема забил 353 гола за «Реал» и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Больше лишь у Криштиану Роналду (450).