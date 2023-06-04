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Бензема попрощается с «Реалом» на пресс-конференции 6 июня

Карим Бензема и «Реал» 6 июня проведут пресс конференцию, на которой обладатель «Золотого мяча» попрощается с мадридским клубом и болельщиками, сообщает пресс служба испанской команды.

Бензема попрощается с «Реалом» на пресс-конференции 6 июня
© Матч ТВ

В воскресенье мадридский клуб объявил об уходе француза после 14 лет в клубе.

В субботу «Реал» примет на своем поле «Атлетик» в рамках 37 тура чемпионата Испании. В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал шесть голевых передач. Всего за «Реал» Бензема провел 647 матчей, в которых забил 353 мяча.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В составе клуба француз по четыре раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, пять раз — Лигу чемпионов, по три раза — Кубок и Суперкубок Испании, пять раз — клубный чемпионат мира. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» — премию лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.

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