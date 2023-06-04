Еще один экс-тренер «Зенита» может возглавить «Наполи»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини является основным кандидатом на пост наставника «Наполи». Об этом сообщает издание Сorriere dello Sport.

По информации источника, владелец команды Аурелио Де Лаурентис провел переговоры со специалистом на предмет его дальнейших карьерных планов.

Информации о том, как на данное предложение отреагировал Манчини, на текущий момент нет.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона «Наполи» стал чемпионом Италии, прервав 33-летнюю серию без побед в национальном первенстве.

Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти принял решение покинуть клуб по окончании сезона.