$80.88-0.0987.10+0.52

Главный тренер сборной Италии Манчини может возглавить "Наполи"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини является основным кандидатом на пост наставника «Наполи». Об этом сообщает издание Сorriere dello Sport.

Еще один экс-тренер «Зенита» может возглавить «Наполи»
© РИА Новости

По информации источника, владелец команды Аурелио Де Лаурентис провел переговоры со специалистом на предмет его дальнейших карьерных планов.

Информации о том, как на данное предложение отреагировал Манчини, на текущий момент нет.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона «Наполи» стал чемпионом Италии, прервав 33-летнюю серию без побед в национальном первенстве.

Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

Манчини знаком российским болельщикам по работе в петербургском «Зените» в сезоне-2017/18. Тогда петербуржцы заняли пятое место в чемпионате России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий