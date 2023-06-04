ПСЖ потерял более миллиона подписчиков из-за ухода Месси

Ранее в аккаунте парижан было 70,4 миллиона подписчиков. Однако после объявления об уходе из клуба аргентинского форварда их количество сократилось до 69,3 миллиона.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.